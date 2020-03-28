Denetimler sürüyor

Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü, eczanelerde denitim çalışması yaparken, Pazarcı esnafına yönelik de bilgilendirme yapıldı. Yeni tip korona virüs salgınının Türkiye'de de görülmesinden sonra, yüksek fiyat artışlarına karşı eczane ve marketlere eş zamanlı başlatılan denetimlerin aralıklarda devam ettiği kaydedildi. Piyasalarda görülen yüksek fiyat artışını kontrol altına almak, fırsatçılara göz açtırmamak amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, gerek maske ve diğer sağlık malzemeleri, gerekse gıda ürünlerine yönelik denetimler yapıldı.