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DENETiMLER HIZLANDI

Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimlerini il genelinde sürdürüyor.

22 Kasım 2021 Pazartesi 00:04
DENETiMLER HIZLANDI

Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yürüttükleri denetimlerini Şefaatli ilçesinde de gerçekleştirdi. Ekipler, yumurta, un, sıvı yağ, peynir, makarna, sebze ve meyve gibi temel gıda ürünleri ile temizlik maddelerinin fiyatlarını inceledi. Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki fiyatına bakıldı. Ekipler, rastgele seçtikleri ürünleri kasaya götürerek fiyat karşılaştırması yaptı. 81 ilde piyasa gözetim ve denetimi görev ve yetkileri kapsamında fahiş fiyat artışı ve etiket denetimlerinin hız kesmeden devam edildiği, ulusal düzeyde faaliyet gösteren zincir marketlerde Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği çerçevesinde incelemelerde bulunulduğu aktarıldı. Ürünlerle ilgili son 3 ay içinde, son dönemde yapılan alış ve satışlara ilişkin bilgi ve belgeleri talep ediliyor.

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