Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Denetimler hız kesmiyor

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, Tarım Orman Müdürlüğü tarafından gıda güvenliği ve toplum sağlığını korumaya yönelik denetim yapıldı.

12 Nisan 2022 Salı 00:14
Denetimler hız kesmiyor

İlçe de faaliyet gösteren marketlerde yapılan denetimler hız kesmeden devam ediyor. Ramazan ayı öncesinde başlatılan denetimler ramazan ayı içerisinde de aralıksız olarak sürdürülüyor. Denetimlere çıkan ekipler gıda üretim ve satış zincirinin tüm aşamalarında, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla kontrol gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimlerde gıda kontrol görevlilerince işletmelerin izin belgeleri, fiziki ortamları, asgari teknik ve sıhhi şartları, üretilen ürünlerin gıda mevzuatına uygunlukları kontrol edildi. Ayrıca işletme sahibi ve çalışanlarına gıda güvenliği, personel hijyeni ve benzeri konularda bilgilendirme yapıldı. 

Son Güncelleme: 11.04.2022 17:15
Anahtar Kelimeler:
Tarım Orman MüdürlüğüAkdağmadeni12 NisanHaberGazeteIleriYozgat2022SalıNişanIlerigazetesiDenetimler Hız Kesmiyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 kişiden 1’i tutuklandı
5 kişiden 1’i tutuklandı
KOOPERATİFE ZİYARET
KOOPERATİFE ZİYARET
isimler sözlüğü çıktı
isimler sözlüğü çıktı
Üniversiteden büyük başarı
Üniversiteden büyük başarı
Başarı belgesi verildi
Başarı belgesi verildi
2 şüpheli tutuklandı
2 şüpheli tutuklandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim