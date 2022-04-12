Denetimler hız kesmiyor

İlçe de faaliyet gösteren marketlerde yapılan denetimler hız kesmeden devam ediyor. Ramazan ayı öncesinde başlatılan denetimler ramazan ayı içerisinde de aralıksız olarak sürdürülüyor. Denetimlere çıkan ekipler gıda üretim ve satış zincirinin tüm aşamalarında, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla kontrol gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimlerde gıda kontrol görevlilerince işletmelerin izin belgeleri, fiziki ortamları, asgari teknik ve sıhhi şartları, üretilen ürünlerin gıda mevzuatına uygunlukları kontrol edildi. Ayrıca işletme sahibi ve çalışanlarına gıda güvenliği, personel hijyeni ve benzeri konularda bilgilendirme yapıldı.