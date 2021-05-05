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Denetimler hız kesmiyor

COVİD19 salgını ile mücadele kapsamında uygulamaya konulan tam kapanma süreciyle ilgili alınan tedbirlere uyulup, uyulmadığına yönelik denetimler hız kesmeden devam ediyor.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 00:35
Denetimler hız kesmiyor

Boğazlıyan ilçesinde gerçekleştirilen denetim çalışmalarının bir bölümüne Kaymakam Fatih Gülnar da katıldı. Kaymakam Gülnar, sokağa çıkma yasağı kapsamında yol emniyet ve kontrol uygulama noktalarında ziyarette bulunarak, seyahat izin belgelerini kontrol etti. Kaymakam Fatih Gülnar, İlçe Emniyet Müdürü Evren Seven, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Sinan Yazılıtaş, Ticaret Odası Başkanı Öcal Öcalan ile birlikte sanayi esnafını ziyaret etti. ‘Tam Kapanma kapsamında’ Covid19 ile ilgili maske, mesafe ve temizlik konusunda bilgilendirmede bulunan Gülnar, esnafın kurallara uygun davranması için çeşitli uyarılarda bulundu.

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Denetimler Hız Kesmiyor
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