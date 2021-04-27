Denetimler hız kesmiyor

Kaymakam Selami Işık, Covid19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katıldı. Korona virüs ile mücadele sürecinde özellikle gıda işletmelerine yönelik alınan kararlara ve yayınlanan genelgelere uyulup uyulmadığı ile ilgili denetimler yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Ramazan ayının başlamasıyla özellikle ekmek fırınlarında sosyal mesafe tedbirleri ve denetimler arttırıldı. Kaymakam Selami Işık, beraberinde Sağlık Müdürü Dr. Muhammed İkbal Altındağ, Emniyet Müdürü Murat Kundakçı, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl ve Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan ile birlikte fırınları ziyaret ederek pandemi kuralları ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Kaymakam Işık, kurallara uyan tedbirleri uygulayan işletme çalışanlarına ve sahiplerine teşekkür etti. •Seyfettin Sağlam•