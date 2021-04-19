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Denetimler hız kesmiyor

YOZGAT Valiliği, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe bürünen sokaklarda, ana yol güzergahlarında denetimler yaptı.

19 Nisan 2021 Pazartesi 00:44
Denetimler hız kesmiyor

Yozgat'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı. Emniyet ekipleri caddelerde sokaktaki vatandaşların izin belgelerini kontrol ederek, HES kodlarını sorguladı. Bazı vatandaşlar yürüme mesafesinde ekmek fırınları ve marketlerden alışverişlerini sürdürdü. Yozgat’ta da, İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen ‘yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri’ konulu genelge kapsamında yeni tip koronavirüs (Covid19) denetimleri yapıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat da, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yürütülen ‘yoğunlaştırılmış dinamik denetim’ çalışmalarına katıldı. Yozgat İl merkezine girişler ile Lise ve Sarraflar Caddesi'nde uygulama yapan emniyet ekipleri, durdurdukları araçlarda sürücü ve beraberindekilerin izin belgelerini kontrol etti, HES kodlarını sorguladı. Yozgat Valisi Ziya Polat da, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan iş yerlerinde denetimde bulunarak, esnaf ve vatandaşlara tedbirler konusunda uyarılarda bulundu. Vali Polat, trafik denetimi de yaparak araçlarıyla seyahat eden vatandaşların izin belgelerini kontrol etti, ‘’Sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi ve pazar tüm günü kapsamaktadır. Zorunlu olmadıkça evde kalalım. Alışverişlerimizi ikametimize en yakın bakkal ve marketlerden yapıp vakit kaybetmeden evimize gidelim. Engelli vatandaşlarımız hariç araçla alışverişe gitmeyelim’’ uyarısında bulundu. 

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Denetimler Hız Kesmiyor
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