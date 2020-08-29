DENETiMLER HIZ KESMiYOR

YOZGAT Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde hizmet veren alışveriş merkezleri ve işyerlerinde alınan tedbirlere uyulup uyulmadığına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik uyarılarda bulunuluyor. Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimler kapsamında alışveriş merkezleri ile işyerlerinde gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol ediyor, eksikliklerin giderilmesi noktasında uyarılarda bulunup, müşteriler ile çalışanların maske takması, girişlerde ateş ölçümü yapılması, uyarı levhalarının, el dezenfektan ürünlerinin kesinlikle unutulmaması gerektiği konusunda da uyarılarda bulunuyor. Mağazaların metrekare hesabına göre müşteri alması konusunda hassas davranılmasını, sosyal mesafelere uyulması gerektiği konusunda bilgilendirmede bulunan denetçiler, Yozgat il genelinde genel olarak kurallara riayet edildiğini, eksik gördükleri hususları ise yöneticilerle paylaştık en kısa sürede bu eksikliklerin giderilmesini istediklerini belirttiler. Yoğunluğun az olmasından mutlu olduklarını kaydeden denetçiler, ‘’Bu konuda halkımız çok duyarlı, vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Mağaza yöneticilerimiz de üzerlerine düşen görevleri yerlerine getiriyorlar. Aynı gemide mücadele ediyoruz. Amacımız ceza kesmek değil bilgilendirmek, uyarılarda bulunmak. Bu kapsamda oluşturulan ekipler denetimlerine il düzeyinde devam ediyor’’ diye konuştular.