DENETiMLER HIZ KESMEDEN

YOZGAT Valisi Ziya Polat’ın önceki gün startını verdiği ‘Kontrollü Normalleşme’ süreci kapsamında başlatılan ‘Dinamik Denetim Süreci’ ile ilgili denetimler il genelinde devam ediyor. Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında vali yardımcıları ve kaymakamların katılımı ile VKS üzerinden ‘Kontrollü Normalleşme’ kapsamında il genelinde uygulanacak tedbirler ve denetimlerle ilgili toplantı yapıldı. Vali Polat, tedbirlere uyulması halinde maviye geçiş yapılabileceğini, uyulmaması durumunda da turuncuya geçiş olabileceğine dikkat çekti.

ÇANDIR ilçesinde, Dinamik Denetim Sürecinde, maske mesafe temizlik denetimi yapıldı. Denetimleri gerçekleştiren Emniyet personeli, Covid-19 tedbirleri hakkında bilgilendirmede de bulunup, esnafa işlerinde kolaylıklar diledi. Çandır ilçesinde denetimleri gerçekleştiren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli de, yaptıkları ziyaretlerde Covid-19 tedbirleri hakkında bilgilendirmede bulunuyor.

KADIŞEHRİ İlçesinde Kaymakam Ayhan Kalaycıoğlu, Belediye Başkanı İrfan Akın, İlçe Birim Amirleri ile birlikte Dinamik Denetim Modeli kapsamında, İlçe genelinde Covit19 tedbirlerine yönelik denetimler yaptı. İlçe yöneticileri esnaf ile bir araya gelip, sürece ilişkin değerlendirmede bulundular.

AKDAĞMADENİ ilçesinde, Kontrollü Normalleşme Döneminde Dinamik Denetim Modeline geçildi. Ülke genelinde olduğu gibi Akdağmadeni ilçesinde de koronavirüs denetimi sıklaştırıldı. Kaymakam Mustafa Demir koordinesinde, Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Sağlık Müdürünün de katılımıyla ilçe genelinde koronavirüs denetimi yapıldı.

BOĞAZLIYAN ilçesinde hedef maviye geçmek olarak belirlendi. Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçede ziyaretlerde bulunup, uyarılar yaptı. Başkan Coşar, ‘’Sağlıklı günlere kavuşmak için yeni kontrollü normalleşme sürecinde de lütfen tedbiri elden bırakmayalım. Zorlu bir süreçten geçsek de ortak sorumluluklarımızı yerine getirerek bu günleri hep birlikte atlatacağız. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, esnafımıza huzur içerisinde sağlıklı bol kazançlar diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

ÇEKEREK ilçesinde de kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim modeline geçildi. İlçe genelinde geniş kapsamlı gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerinde maske, mesafe ve temizlik kuralları denetlendi. Denetim faaliyetlerine Kaymakam Hüseyin Kaptan, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, kolluk görevlileri, belediye çalışanları ve meslek odaları temsilcileri katıldı. Denetimlerde kafeler, lokantalar, berberler, marketler, parklar, kıraathaneler gibi vatandaşların yoğun olduğu yerlerde kontrollü sosyal hayatın her adımı titizlikle incelendi. İş yeri sahiplerinden, çalışanlardan ve vatandaşlardan belirlenen kurallardan kesinlikle taviz verilmemesi istendi.

SORGUN İlçesinde, Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerince halk sağlığının korunması amacıyla çeşitli meslek guruplarına yönelik denetimler gerçekleştiriliyor. Ekipler, erkek berber ve kuaförlerine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, sağlık koşullarına uygunluk, çalışma belgelerinin olup olmadığı, işyeri açma ve çalıştırma yönetmeliğine uygunluk, hijyen ve steril koşullara uygunluk ile müşterilere karşı tutum ve davranışları açısından kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda, eksikleri tespit edilen işyerleri sahipleri eksiklerin giderilmesi konusunda uyarıldı. Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin her gün bir meslek grubuna denetimde bulunacağı, ‘Kontrollü Normalleşme’ sürecini hızlandırmak, sağlıkla bir arada olacağımız günler için çalışmaların titizlikle sürdürüleceği kaydedildi.