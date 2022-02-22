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Denetimler devam ediyor

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde denetim ekibinde görevli personeller, İşbaşı Eğitim Programlarını ziyaret ederek programlarda gerçekleştirilen çalışmaları inceliyor.

22 Şubat 2022 Salı 00:41
Denetimler devam ediyor

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, ‘’İşbaşı Eğitim Programında, işsizlerimiz ve öğrencilerimizin mesleki deneyim ve tecrübe kazanmaları için geliştirilmiş bir programdır. Programın amacı, nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkânı sunmaktır. İşverenler istedikleri vasıftaki katılımcı adaylarını kendileri bulabilecekleri gibi, katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR’dan da talep edebilirler’’ dedi.

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