Denetimler devam ediyor

Çayıralan ilçesinde Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe merkezindeki denetimlere katıldı. Korona virüs tedbirlerine yönelik denetimler yapıldı. Denetimlere Kaymakam Yıldız ile birlikte İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Amir Vekili, Toplum Sağlığı Başkanı katıldı. Vatandaşlar maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konusunda bilgilendirildi. Diğer taraftan, sokağa çıkma kısıtlamasıyla Yozgat sessizliğe büründü. Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Yozgat'ta sokağa çıkma kısıtlaması öncesi emniyet ekipleri araçlardan anons yaparak vatandaşlara kısıtlamanın başlayacağını duyurdu. Kısıtlamanın başlamasıyla işlek caddelerde tedbir alan trafik polisleri araçları durdurarak sürücülerin ehliyet ve sokağa çıkma izinlerini kontrol etti.