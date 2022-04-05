Denetimler devam edecek

İlçede bulunan market, fırın, manav, gıda imalatı yapan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Ramazan ayı boyunca devam edecek denetimlerde etiket, gramaj, hijyen kuralları ve son kullanma tarihlerine bakıldı.
05 Nisan 2022 Salı 00:55
Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde, Belediye Zabıta ekipleri tarafından yürütülen denetim çalışmaları devam ediyor.
İlçede bulunan market, fırın, manav, gıda imalatı yapan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Ramazan ayı boyunca devam edecek denetimlerde etiket, gramaj, hijyen kuralları ve son kullanma tarihlerine bakıldı.