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Denetimler artırılıyor

YOZGAT Valiliği, Emniyet ve Jandarma trafik birimlerinin yıl boyunca, özellikle trafik kazalarının çok yaşandığı Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri başta olmak üzere tüm günlerde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme, makas atma ihlallerinin yanında, trafikte yaya önceliği denetimlerini de artıracağını duyurdu.

Denetimler artırılıyor

YOZGAT Valiliği, Emniyet ve Jandarma trafik birimlerinin yıl boyunca, özellikle trafik kazalarının çok yaşandığı Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri başta olmak üzere tüm günlerde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme, makas atma ihlallerinin yanında, trafikte yaya önceliği denetimlerini de artıracağını duyurdu.

02 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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Denetimler artırılıyor

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ‘Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamayan, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeyen sürücülere gereken cezai işlem uygulanacak’ denildi. Tüm kolluk personeli görev esnasında ve dışında, trafik ışığı bulunmayan yaya, okul geçitleri ile kavşaklarda yaya güvenliğinin sağlanması konusunda denetim yapabileceği, yayalara öncelik vermeyen sürücülere ‘Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı’ düzenleyebileceği de kaydedildi.

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