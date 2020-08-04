Denetimler artırıldı

YOZGAT il genelin Kurban Bayramı öncesinde başlatılan trafik denetimleri devam ediyor. Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki illeri batı bölgelerine, Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan karayollarının kesiştiği Yozgat’ta farklı bölgelerde kurulan denetleme bölgelerinde, bayram nedeniyle yoğunlaşan trafikte, kazalar ile birlikte olumsuzlukların yaşanmaması için yürütülen denetimlerde sürücüler farklı konularda uyarılıyor. Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Milletvekilleri Yusuf Başer ve Ethem Sedef ile birlikte Muslubelen ve Topçu Göleti bölgesinde görev yapan trafik ekiplerini ziyaret ederek, bayramlaştı, denetimlerle ilgili bilgiler alıp, vatandaşlara da uyarılarda bulundu. Boğazlıyan ilçesinde ise Kaymakam Fatih Okumuş, ilçe girişinde bulunan uygulama noktasını ziyaret ederek, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yürütülen trafik denetlemesine katıldı. Kaymakam Okumuş, seyahat eden vatandaşların bayramlarını kutladı. Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Yozgat’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 243 kilometrelik yol ağında 125 personelle başlattığı denetimlerini yoğunluk tamamlanıncaya kadar devam ettirecek. Coğrafi konum itibari ile Doğuyu-Batıya, Karadeniz bölgesini-Güney illerine bağlayan önemli bir kavşak noktasında yer alan Yozgat’ta bayram süresince yoğun bir trafik akışı oluştu. Trafik akışını kontrol etmek, olası bir kazanın önüne geçmek isteyen İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivas-Kırıkkale, Çorum-Tokat-Kayseri sınırları arasındaki yol ağında radar uygulaması, yol kontrol denetimi yaptı. Araçları durduran ekipler ehliyet, emniyet kemeri, maske ve sosyal mesafe kontrolü yaptı, sürücüleri oluşan trafik yoğunluğuna karşı kurallara dikkat etmeleri konusunda uyardı.