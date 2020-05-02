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DENETiMLER ARTIRILDI

Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü, Ramazan ayı ile birlikte fiyat denetimlerini sıklaştırdı.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 00:34
DENETiMLER ARTIRILDI

YOZGAT il genelinde Ramazan ayı ile birlikte denetimler biraz daha sıklaştırıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, gıda ürünleri üretimi ve satışı yapan işletmelerde denetim yaparken, Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerde fiyat denetimlerini sürdürüyor. Ekipler yaptıkları denetimler ile halkın sağlıksız ürünler almalarının önüne geçmeye çalışırken, Ramazan dolayısıyla ürünlerin fahiş fiyatlarla tüketiciye ulaştırılmasına engel olunuyor. Yozgat Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ramazan ayı ile birlikte il genelindeki market, manav, kasap, Pazar esnafını gezerek, haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimleri gerçekleştiriyor. Ülkemizde ilk korona virüs vakasının görülmesi üzerine bazı ürünlerin fiyatlarında haksız artışların yaşanması üzerine harekete geçen ekipler, başlattıkları denetimlerini Ramazan ayı ile birlikte artırarak sürdürdükleri kaydedildi. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yerinde denetim yaparak tespit edilen usulsüzlükler hakkında işlem yapıyor. 

Anahtar Kelimeler:
Denetimler Artırıldı
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