Denetimler artırıldı

TARIM Bakanlığı, Ramazan ayında gıda işletmelerine yapılacak denetimlere ilişkin değerlendirmede bulundu, tüketimi artan unlu mamuller, ekmek, tatlı, şeker ve şekerli mamuller gibi gıda ürünlerini üreten ve satan işletmelerin denetimine ağırlık verilmesi için il müdürlükleri uyarıldı. Bakanlık tarafından gerekli tüm tedbirlerin alındığı, resmi gıda kontrollerin artarak devam edeceği kaydedildi. Halkın beslenme alışkanlıklarında oluşacak değişiklikleri göz önünde bulundurarak, özellikle tüketimi artacak unlu mamuller, ekmek, tatlı, şeker ve şekerli mamuller gibi gıda ürünlerini üreten, satan işletmelerin resmi kontrollerine ramazan süresince ağırlık verileceği kaydedildi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ramazan öncesinde gerçekleştirdiği denetimlerini Ramazan ayı süresince aralıksız sürdüreceği kaydedildi.