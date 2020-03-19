Denetimler artırıldı

Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, virüs ile mücadele ettiği bu sıkıntılı günlerde temizlik ürünleri ve temel gıda malzemelerinde görülen normal olmayan fiyat artışları sonucu insanlar mağdur edildiklerini söyledi. Başkan Akın, ‘’İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ve belediyemiz zabıta ekiplerinin görev ve sorumlulukları dahilinde olan konular gereği ilçemizde faaliyet gösteren işletmelerde denetim yapılmaktadır. Bu sıkıntılı günlerde birlik ve beraberlik içinde olmak ve insanlarımıza elimizden geldiğince yardımcı olmak insanlık görevimizdir’’ dedi.