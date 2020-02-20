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Denetime Özdemir de katıldı

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, bakanlık tarafından yurt genelinde başlattığı ‘Gıda Denetim Seferberliği’ ile ilgili denetim faaliyetlerine katıldı.

20 Şubat 2020 Perşembe 03:44
Denetime Özdemir de katıldı

Özdemir, personeli ile birlikte Et ve Et ürünleri işleyen tesislere giderek, denetledi, tesisler hakkında bilgi aldı. Cumartesi gününe kadar devam edecek olan denetimlerde görev alan denetim ekibi elemanları, Yozgat merkez ve ilçelerinde bulunan tüm tesisleri denetleyip, uygun olmayan işletmeler hakkında yasal işlem başlatılacak. İl genelinde gıda güvenilirliğini sağlamak, farkındalığını artırmak amacıyla, gıda ürünleri satışı ile üretimi yapan yerlerin denetimlerinin devam ettiği, Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği, gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketicinin bulunduğu her ortamda, güvenilir gıdaya ulaşmada Tarım ve Orman Bakanlığının yetki ve sorumluluğu olduğu hatırlatıldı. 

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Denetime Özdemir De Katıldı
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