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Denetim yaptılar

YOZGAT'ta zabıta ekipleri, fırın, pastane ve lokantalarda denetimler yaptı.

05 Mart 2021 Cuma 00:06
Denetim yaptılar

 Hijyen ve gramaj kontrolü yapan zabıta ekipleri, fırın, pastane ve lokantalarda iş yeri ruhsatlarına da baktı. Kurallara uymayan işletmeler uyarıldı, bazı işletmelere tespit edilen sorunların giderilmesi için süre verildi, kontrollerin devam edeceği, eksiklik tespit edilen konuların yerine getirilmemesi halinde ise yasal işlem yapılacağı kaydedildi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, işletmelerin çoğunlukla kurallara uyduğunu belirterek, ‘’Zabıta ekiplerimiz gıda ve hijyen konusunda denetimlerini titizlikle yapıyor. İnsan sağlığını tehlikeye düşürecek konularda taviz vermeden kontroller gerçekleştirildi. Hemşehrilerimizin huzur ve güven ortamında yaşam sürmeleri için ekiplerimiz tarafından gerekli denetim ve düzenleme çalışmaları titizlikle yapılmaktadır’’ dedi.

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Denetim Yaptılar
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