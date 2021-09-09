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Denetim yapıldı

Yozgat’ta İl Emniyet Müdürlüğü denetim faaliyetlerini sürdürüyor

09 Eylül 2021 Perşembe 00:45
Denetim yapıldı

. Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, kahvelerde ve internet kafelerde denetim yaptı. Çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri, servis araçları özellikle tütün mamulleri satan yerlerin denitimlerinin belirli aralıklarla yapıldığı kaydedildi. Kahvelerin ve internet kafelerin denetimine yönelik uygulama yapıldı. Polis memurları, internet kafeler ile kahvelerde denetimler gerçekleştirdi. •Sümeyye İlhan/Yozgat•

Anahtar Kelimeler:
Denetim Yapıldı
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