Denetim yapıldı

. Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, kahvelerde ve internet kafelerde denetim yaptı. Çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri, servis araçları özellikle tütün mamulleri satan yerlerin denitimlerinin belirli aralıklarla yapıldığı kaydedildi. Kahvelerin ve internet kafelerin denetimine yönelik uygulama yapıldı. Polis memurları, internet kafeler ile kahvelerde denetimler gerçekleştirdi. •Sümeyye İlhan/Yozgat•