Denetim yapıldı

İlçede kurulan halk pazarında Zabıta ekipleri tarafından korona virüs denetimleri titizlikle gerçekleştirildi. Rutin etiket ve tezgâh kontrollerinin de Zabıtalar tarafından yapıldığı da kaydedildi.
03 Aralık 2020 Perşembe 00:57
SARIKAYA Belediyesi ekipleri, Covit-19 salgınının önlenmesine yönelik alınan önlemlere uyum sağlanabilmesine denetimlerini sürdürüyor.
İlçede kurulan halk pazarında Zabıta ekipleri tarafından korona virüs denetimleri titizlikle gerçekleştirildi. Rutin etiket ve tezgâh kontrollerinin de Zabıtalar tarafından yapıldığı da kaydedildi.