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Denetim yapıldı

SARIKAYA Belediyesi ekipleri, Covit-19 salgınının önlenmesine yönelik alınan önlemlere uyum sağlanabilmesine denetimlerini sürdürüyor.

03 Aralık 2020 Perşembe 00:57
Denetim yapıldı

İlçede kurulan halk pazarında Zabıta ekipleri tarafından korona virüs denetimleri titizlikle gerçekleştirildi. Rutin etiket ve tezgâh kontrollerinin de Zabıtalar tarafından yapıldığı da kaydedildi. 

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Denetim Yapıldı
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