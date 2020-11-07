DENETiM YAPILDI

YOZGAT Valisi Ziya Polat, Sarıkaya ilçesinde denetime katıldı. Sarıkaya’da esnafı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyaran Polat, girdiği iş yerlerinde çalışanlardan Hayat Eve Sığar (HES) kodu kullanmalarını istedi. Polat, vatandaşların hem kendilerinin hem de sevdiklerinin sağlığını koruması için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğini belirtti. Öte yandan Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ile polis ve zabıta ekipleri de denetim yaparak tedbirlere uyulmasını istedi. Çandır Kaymakamlığı da ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ Sloganıyla uygulanan Covid-19 tedbirleri denetimlerini sürdürüyor. Covid-19 tedbirleri denetimleri, Kaymakam Resul Yıldırım başkanlığında ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.