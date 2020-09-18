Denetim yapıldı

Yozgat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında polis ekipleri anons yaparak vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu. Yozgat Valisi Ziya Polat, il yöneticileriyle birlikte şehir merkezinde maske dağıtıp, uyarılarda bulundu. Karantina kurallarına uymayan 14 kişi Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirildi. Emniyet ekipleri de 31 Ağustos-14 Eylül arasında yaptıkları denetimlerde maske takmayan ve karantina kurallarına uymayan 122 kişiye 109 bin 800 lira ceza yazdı.