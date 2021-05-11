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Denetim ve ziyaret

ÇANDIR Kaymakamı Ramazan Cihangir, pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapmasında sokağa çıkamayan vatandaşlara, ailelere yönelik ziyaretlerini sürdürürken ilçedeki denetim faaliyetlerine de katılıyor.

11 Mayıs 2021 Salı 00:38
Denetim ve ziyaret

Kaymakam Cihangir, koronavirüs salgınını kontrol altına alarak yaz aylarına güvenli bir şekilde ulaşabilmesi için uygulanan 17 günlük tam kapanma döneminde ana caddelerinde yapılan denetimlere katıldı. Emniyet Amirliğince yapılan denetimlerde kişilerin görev bildirim belge kontrolleri yapıldı. Kaymakam Cihangir, kurallara uyan, mücadeleye destek veren vatandaşlara teşekkür etti. Vatandaşlardan ihtiyaç harici keyfi davranışlar ile dışarı çıkılmamasını isteyen Cihangir, tam kapanma döneminde her gün denetimlerin devam edeceğini ifade etti. Kaymakam Ramazan Cihangir, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mühibe Yıldırım ile birlikte Ramazan ayında hane ziyaretlerinde bulundu. Ziyaretlerinde aileler fertleriyle sohbet edip istek ve taleplerini alan Cihangir, devletin tüm imkanları ile milletin her zaman emrinde olduklarını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Denetim Ve Ziyaret
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