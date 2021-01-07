Denetim komisyonu seçildi

Dün gerçekleştirilen Ocak ayı üçüncü oturumunda İl Genel Meclisi Denetleme komisyonu üyeleri yapılan oynama sonucunda seçildi. Önce üye sayısının kaç olacağını belirleyen İl Genel Meclisi üyeleri ardından da gizli oylama ile komisyon üyelerini belirledi. Denetleme komisyonu üyelerinin 5 kişiden oluşması yönünde oy birliği ile karar alan İl Genel Meclisi üyeleri daha sonra bu üyelerin isimlerinin belirlenmesi için oy kullandılar. Yapılan oylama sonucunda AK Parti grubunda 34 oy alan Mesut Kılıç, Abdulbaki Karataş, Muhdat Erdem ve Nuri Çınar, MHP grubundan ise 32 oy alan Abdul Kadir Sungur denetim komisyonu üyesi olarak belirlendi.