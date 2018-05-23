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Denetçi eğitimi

YOZGAT Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut, Bağımsız Denetçilere yönelik eğitimlere devam edileceğini söyledi.

Denetçi eğitimi

YOZGAT Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut, Bağımsız Denetçilere yönelik eğitimlere devam edileceğini söyledi.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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Denetçi eğitimi

Bulut, Bağımsız Denetçilerine yönelik eğitim programı tebliğinin geçen yıl Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Bulut, ‘’Bu tebliği ile Bağımsız Denetçilerin eğitim yükümlülüğüne ilişkin olarak yapılan düzenlemede Bağımsız Denetçilerin 3 yıllık dönem içerisinde eğitim alma zorunluğu olduğundan dolayı birliğimiz olan TÜRMOB ile Yozgat SMMM Odası’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2018 yılı eğitimlerine Haziran ayından itibaren başlanılacaktır’’ dedi.

Bulut, eğitime katılmak isteyenlerin başvurularını 8 Haziran 2018 tarihine kadar odaya yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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