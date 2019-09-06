Denendi, onaylandı

Bu amaçla, Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünün tescilli çeşidi olan Tatlıcak-97 Tritikale bitkisinin ekimi Boğazlıyan İlçesi Yenipazar köyünde yapıldı. Sonucun iyi olduğu bildirildi. Tritikale bitkisinin, buğday ve çavdar melezlenmesiyle marjinal, fakir tarım alanlarından dekardan alınan verimi artırmak suretiyle, hızla artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirildiği belirtildi. Buğday ve arpanın verimli, kaliteli yetişmediği tarla koşullarında tritikale bitkisinin yüksek verim potansiyeline sahip olduğunun altı çizildi. Tritikale bitkisinin buğday ve arpaya göre bitki stress koşullarına daha fazla dayanıklı olduğu, özellikle sap ve dane veriminin bol olması nedeniyle hayvancılık yapan çiftçilere tavsiye edildiği anlatıldı.