Deneme ekimleri başarılı

Merkez, Boğazlıyan ve Sorgun ilçelerinde 4 köyde yapılan kuru bezelye deneme ekimlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş olan Deren ve Irmak çeşitleri ekilmişti. Sulu ve kuru ortamlarda gerçekleştirilen deneme ekimlerinin yapılan açıklama ile sonuç vermeye başladığı bildirildi.

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