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Deneme ekimi yapıldı

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Kuru Bezelye deneme ekimi yapıldı.

26 Nisan 2022 Salı 00:58
Deneme ekimi yapıldı

İl Merkezi, Boğazlıyan ve Sorgun İlçelerine 4 köyde yapılan deneme ekimlerinde Bakanlığa bağlı Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş olan Deren ve Irmak çeşitleri ekildi. Sulu ve kuru ortamlarda yapılan deneme ekimleri ile ilgili olarak İl Müdürü Tanju Özkaya yaptığı açıklamada, baklagillerin insan beslenmesinde önemli bir yer tuttuğunu belirtti. İl Müdürlüğü olarak baklagillerde üretim ve verimi artırmak amacıyla eğitim yayım ve demonstrasyon faaliyetleri yürütmekte olduklarını anlatan Özkaya, bezelyenin ülke genelinde yeşil olarak yetiştirilerek yeşil olarak tüketilebilen yemeklik bir baklagil olduğunu ifade etti. Yeşil olarak üretilerek tüketilmesinin ise muhafaza ve nakliyede zorluklara yol açtığına dikkat çeken Özkaya, “Yeşil bezelyenin muhafazası ancak soğuk zincir veya konserve şeklinde yapılabilmektedir. Bu sorunların bertarafı ve yetiştirilmesinde kolaylık sağlamak amacıyla Bakanlığımıza bağlı Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından Deren ve Irmak ismiyle 2 adet kuru bezelye çeşidi geliştirilerek tescil edilmiştir. Yeni geliştiren kuru bezelyede muhafaza ve nakliye sorunları yoktur. Tarlada nohut ve mercimekte olduğu gibi iyice kuruduktan sonra biçilerek hasat edilmekte ve kuru olarak depolanmaktadır. Bu durum hem işçilikten, hem nakliyesinde hem de muhafaza ve depolanmasında çok önemli avantajlar sağlamaktadır” dedi.
Yapılan ekimlerle bu kuru bezelye çeşitlerinin Yozgat ekolojik şartlarında kuru ve sulu olarak yetişme, gelişme ve verim durumları üretim sezonu boyunca müdürlük teknik personelince takip edilerek kayıt altına alınacağına vurgu yapan Özkaya, “İlimiz ekolojik şartlarında uyum sağlaması durumunda ekiliş ve üretim alanları çoğalacak çiftçilerimize alternatif bir ürün kazandırılmış olacaktır” şeklinde konuştu. •Sema Nur Koçaker•

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