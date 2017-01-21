Demokratik platform!

Yozgat’ta Atatürkçü Düşünce Derneği önderliğinde başlatılan çalışma kapsamında iki siyasi parti teşkilatı ve dört sivil toplum örgütü bir araya gelerek ‘Demokratik Sivil Toplum Kuruluşları Platformu’nu kurdu.
Yozgat Atatürkçü Düşünce Derneği’nde gerçekleşen toplantıda platformun tanıtımı gerçekleşti. Platform hakkında bilgi veren Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Yakup Arslan, CHP İl Örgütü, CHP İlçe Örgütü, Atatürkçü Düşünce Derneği, Alevi Kültür Derneği, Eğitim İş Sendikası ve Büro İş Sendikası’nın bir araya gelerek ‘Demokratik Sivil Toplum Kuruluşları Platformu’nu kurduğunu söyledi.
Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Yakup Arslan, platforma Yozgat’taki tüm sivil toplum örgütlerinin katılabileceğini belirtti. Yakup Arslan, demokratik rejimlerde sivil toplum kuruluşlarının olmazsa olmaz olduğunu hatırlatarak, oluşturdukları platform ile bundan sonraki süreçte Yozgat için daha üretken, birlik ve beraberlik içerisinde çalışma ve projeler üreteceklerini de ifade etti.
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