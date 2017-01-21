Demokratik platform!

Yozgat’ta Atatürkçü Düşünce Derneği önderliğinde başlatılan çalışma kapsamında iki siyasi parti teşkilatı ve dört sivil toplum örgütü bir araya gelerek ‘Demokratik Sivil Toplum Kuruluşları Platformu’nu kurdu.





Yozgat Atatürkçü Düşünce Derneği’nde gerçekleşen toplantıda platformun tanıtımı gerçekleşti. Platform hakkında bilgi veren Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Yakup Arslan, CHP İl Örgütü, CHP İlçe Örgütü, Atatürkçü Düşünce Derneği, Alevi Kültür Derneği, Eğitim İş Sendikası ve Büro İş Sendikası’nın bir araya gelerek ‘Demokratik Sivil Toplum Kuruluşları Platformu’nu kurduğunu söyledi.



