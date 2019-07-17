DEMOKRASiYE SAHiP ÇIKTIK

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri Lise Caddesi boyunca ellerinde Türk bayrakları ile slogan atarak Cumhuriyet Alanı’na giriş yaptı. 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3. yıl dönümü dolayısıyla binlerce vatandaş alanı Türk bayraklarıyla donattı. Program İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Alanda toplanan vatandaşlar, hazırlanan kısa tanıtım videosuyla dev ekrandan 15 Temmuz gecesi İstanbul'da ve Ankara'da yaşananları izledi. Programda Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Milletvekili Ethem Sedef ve Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse birer konuşma yaptı. Vali Kadir Çakır, dünya tarihinin en büyük imparatorluğunu Türklerin kurduğunu hatırlatarak, Cumhuriyet tarihinde ilk darbenin 1960 yılında olduğunu, daha sonra 1971 yılında bir muhtıra verilip, 1980 yılındaki darbe ile ülkenin her yerinde sıkıyönetim ilan edildiğini hatırlattı. Vali Çakır, ‘’Sonrasında 28 Şubat geldi. Rahmetli Necmettin Erbakan koalisyon kurmuş, iktidara gelmiş, milletin oyunu almış, ekonomi şahlanmış, memura emekliye iki kat zam vermiş. Rahmetli Erbakan’a da bıraktırdılar bu işi. 15 Temmuz geldiğinde ise uzaktan kumanda ile çalışan haini devreye soktular. Tankları ile tüfekleri ile uçakları ile her şey planlıydı. Onlar kendilerince bir hesap yaptılar ama Allah’ın da bir hesabının olduğunu bilmiyorlardı. Cenabı Allah onların hesaplarını ters düz etti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ne dedi, ‘Korkmayın, Allah bizimle beraberdir’ dedi. Halkımızı sokağa davet etti ve bu millet bir gecede tarih yazdı. Kadınıyla erkeğiyle, genci ile yaşlısı ile bu millet Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile sokağa çıktı. Allah Cumhurbaşkanımıza sağlıklı uzun ömürler versin. Başımızdan eksik etmesin. Ben tekrardan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, 15 Temmuz konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Bilal Şahin Hafızlık Kursu öğrencileri ilahi ve kaside seslendirdi. Yozgat Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Korosu ve Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından oratoryo gösterisinde bulunuldu. Saatler 00.13’ü gösterdiğinde ise tüm camilerde eş zamanlı salalar okundu.

