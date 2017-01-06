Demokrasinin vazgeçilmezi

Vali Kemal Yurtnaç, beraberinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Muammer Yanık ile birlikte İl Genel Meclisi’nin konuğu oldu.

Vali Yurtnaç, meclis üyelerine yaptığı konuşmada parlamenter sistemin demokrasiler için önemli olduğunu söyleyerek, bu kapsamda illerde de il genel meclislerinin demokratik yönetim anlayışını temsil ettiğini belirtti.



MİLLETÇE FARKINDAYIZ





Vali Kemal Yurtnaç, şehit cenazesine katılmak için konuşmasını kısa tutacağını bildirerek, terörün ülkemizi dört bir yandan kuşattığını ve milletçe bu durumun farkında olunduğunu ifade etti.



Vali Yurtnaç, iktidarı ve muhalefetiyle herkesin terör karşısında aynı noktada durduğunu ve hainlerin bu birlik ve beraberlikten dolayı başarıya ulaşmasının söz konusu olmadığını söyledi.



Vali Yurtnaç, devlet ve millet olarak sınır büyütme ve genişletme gibi bir planlarının olmadığını ancak mevcut sınırlarımızı korumak adına da her türlü girişim ve müdafaayı gerçekleştireceklerini belirtti.



Kemal Yurtnaç, “Eğer birileri ülkemizin birliği ve bütünlüğünü hedef alıyorsa, o zaman ne gerekiyorsa yaparız. Sınırlarımızı sınır ötesinden savunmak gerekiyorsa, onu da yaparız” diye konuştu.



HAYIRLI OLSUN





Vali Kemal Yurtnaç, devlet olarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken, başta terörden etkilenen bölgeler olmak üzere, tüm vilayetleri devletin yeniden inşa ettiğini hatırlatarak, “Havaalanımız için gerekli imzalar atıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Hızlı trenimize de yakında kavuşacağız” dedi.



Yozgat Valisi Yurtnaç, ikinci organize sanayi bölgesinin de yatırım programına alındığını ve önümüzdeki süreçte inşasının başlayacağını da bildirerek:



“Yozgat’ı planlı ve mantıklı hamlelerle kalkındıracağız. Yozgat’a bin kişilik acemi birliğiyle bir şey olmaz. Zaten bin kişilik polis mesleki eğitim merkezi var, üniversitemiz var. Mantıklı planlamalar ile büyüyecek Yozgat” şeklinde konuştu.