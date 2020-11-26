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Demiryolu talebi

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Organize Sanayi Bölgesi ile Yerköy ilçesinden geçmekte olan Devlet Demir Yolları hattı arasına yük taşımacılığında kullanılmak üzere ek hat tesis edilmesini istedi.

26 Kasım 2020 Perşembe 00:48
Demiryolu talebi

Keven, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi ile Yerköy istasyonu arasına yük taşımacılığına yönelik demiryolu yapılması talebini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na iletti. Demiryolunun 2021 yatırım programında yer almasını isteyen Keven, ‘’Sayın Bakan'dan en kısa zamanda bu konuyu değerlendirerek Yozgat'ta üretim yapan Kobilerin ve yatırım yapmayı düşünen firmaların taleplerini gerçekleştirmesini temenni ediyorum. 1997 yılında kurulan Organize Sanayi Bölgesi'nin 15 kilometrelik bu demiryolu talebi Yozgat OSB'de ki Kobilerin işini hızlandıracak ve yatırım yapmak isteyen firmaların da olumlu karar vermesine katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Demiryolu Talebi
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