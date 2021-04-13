Demirsoy’dan bir eser daha

Gülnar Yayıncılığın basımını üstlendiği, ikilimde kalan bir adamın çıkmazlarını anlatan, felsefi ve psikolojik romanla ustalığa adım adan Demirsoy, sürükleyici romanı önümüzdeki yıllarda adından çok ettireceğinin de sinyallerini verdi. Edebiyat dünyasına çok önemli isimler kazandıran Yozgat’ın genç yazarlarından Cihat Demirsoy, basamakları hızla çıkmaya başladı. Doğduğu Darıcı köyündeki Dipsiz mağaradan esinlenerek yazdığı aynı isimdeki ‘Dipsiz Mağara’ isimli romanı ile sektöre giren ve adından kısa sürede bahsettiren Cihat Demirsoy, şiirlerinin yer aldığı ‘Yazgı – Bir Yamalı Bakış’ adlı kitapla gönüllere dokundu. Taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan eserlere imza atmaya başlayan Demirsoy, edebiyat dünyasında kolay unutulmayacak bir isim olmadığını ikinci romanıyla ispat etti.