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Demirsoy’dan bir eser daha

GENÇ denebilecek yaşta olmasına rağmen ‘Dipsiz Mağara’ isimli romanı ile dikkatleri üzerine çeken, ‘Yazgı’ isimli şiir kitabı ile de gönüllere dokunan Yozgatlı yazar Cihat Demirsoy, ‘Dilemma’ isimli ikinci romanını okuyucuları ile buluşturdu.

13 Nisan 2021 Salı 00:42
Demirsoy’dan bir eser daha

 Gülnar Yayıncılığın basımını üstlendiği, ikilimde kalan bir adamın çıkmazlarını anlatan, felsefi ve psikolojik romanla ustalığa adım adan Demirsoy, sürükleyici romanı önümüzdeki yıllarda adından çok ettireceğinin de sinyallerini verdi. Edebiyat dünyasına çok önemli isimler kazandıran Yozgat’ın genç yazarlarından Cihat Demirsoy, basamakları hızla çıkmaya başladı. Doğduğu Darıcı köyündeki Dipsiz mağaradan esinlenerek yazdığı aynı isimdeki ‘Dipsiz Mağara’ isimli romanı ile sektöre giren ve adından kısa sürede bahsettiren Cihat Demirsoy, şiirlerinin yer aldığı ‘Yazgı – Bir Yamalı Bakış’ adlı kitapla gönüllere dokundu. Taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan eserlere imza atmaya başlayan Demirsoy, edebiyat dünyasında kolay unutulmayacak bir isim olmadığını ikinci romanıyla ispat etti. 

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Demirsoy’dan Bir Eser Daha
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