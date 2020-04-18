Demirer, programların gözdesi oldu

Daha önce birçok tartışma programında onkoloji alanındaki görüşlerini dile getiren Demirer, korona virüsü ile ilgili olarak da programlarda görüşlerini paylaşmaya devam ediyor. Demirer, İngiltere’nin dünyaca ünlü Oxford Üniversitesinden sevindirici haber geldiğini söyledi. Demirer, ‘’Prof. Dr. Sarah Gilbert Korona virüse karşı aşının Eylül başlarında hazır olacağını duyurdu. İnsanlarda ilk denemeler olumlu ve yüksek koruyuculuk gözlenirse milyonlarca doz hızlı bir üretime hemen başlanacak’’ dedi. Prof. Dr. Taner Demirer, 2009 yılında, H1, N1’de, kuş gribinde daha öncesinde sars döneminde bu plazma tedavilerinin uygulandığını da hatırlattı. Demirer, ‘’2013-2014 yılında bu ebola aşısı için Dünya Sağlık Teşkilatı kullanılmasını emretmiştir. Buradaki olay hastalığı geçirenlerde antikor düzeyi yükseliyor. Bir şekilde bağışıklık oluşuyor. Ama biz Covit 19’a karşı oluşan bağışıklığın ne kadar süreceğini bilmiyoruz ama genelde, hastalarda aylarca bir koruculuk söz konusu olabiliyor. Bu özellikle 2003 sars döneminde yapılan çalışmalarda bu hastalığı geçirenlerin yüzde 90’ında bağışıklık antikorlarının oluştuğunu gördük’’ ifadelerini kullandı.