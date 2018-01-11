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Demirel, bina sahiplerini uyardı

YOZGAT Makine Mühendisleri Odası Başkanı Tahir Demirel, gazetemizi ziyaret ederek, Genel Koordinatör Erhan Kayhan ile görüştü.

Demirel, bina sahiplerini uyardı

YOZGAT Makine Mühendisleri Odası Başkanı Tahir Demirel, gazetemizi ziyaret ederek, Genel Koordinatör Erhan Kayhan ile görüştü.

11 Ocak 2018 Perşembe 07:05
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Demirel, bina sahiplerini uyardı

Çalışan Gazetecilerin gününü kutlayan Demirel, bina içindeki ulaşımı kolaylaştıran asansörlerin periyodik bakımlarının zamanında yaptırılmasının önemine de değindi.
Demirel, bakımı düzenli yapılmayan ve güvenlik önlemi alınmayan asansörlerde, üzücü olayların yaşanabileceğine dikkat çekti.
Demirel, Yozgat Makine Mühendisleri Odası ile Yozgat Belediyesi arasında imzalanan protokolle 2 yıl boyunca gerekli kontrollerin oda tarafından yapılacağını da sözlerine ekledi.

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