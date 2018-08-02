Delice Sulaması tamam

Proje ile, brüt 3 bin 410 dekar alanın Delice ırmağı üzerinde yapılan su alma yapısından alınacak su ile basınçlı borulu sulama şebekesi yapıldı. Şebeke çalışmaları kapsamında 22 bin 500 metre değişik çapta boru döşendi. 140 sanat yapısı imalatı yapılarak, sulama şebekesi işletmeye açıldı. DSİ tarafından gerçekleştirilen çalışma sonrasında tarım alanları su ile buluştu. Ekonomik olarak rahatlayacak olan yöre halkının kendi kendine yetecek olması ile birlikte yıllardır göç etmek zorunda kalan vatandaşların artık kendi topraklarında geçimini sağlayıp, büyükşehirlere göç etmelerinin önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi.