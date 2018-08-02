Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 23°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97211
ALTIN
195.318
DOLAR
4.9773
STERLİN
6.5577
EURO
5.8072

Delice Sulaması tamam

DEVLET Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Yerköy Delice Sulaması ile ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından geçici kabulünü yaptı.

Delice Sulaması tamam

DEVLET Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Yerköy Delice Sulaması ile ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından geçici kabulünü yaptı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
8 Okunma
Delice Sulaması tamam

Proje ile, brüt 3 bin 410 dekar alanın Delice ırmağı üzerinde yapılan su alma yapısından alınacak su ile basınçlı borulu sulama şebekesi yapıldı. Şebeke çalışmaları kapsamında 22 bin 500 metre değişik çapta boru döşendi. 140 sanat yapısı imalatı yapılarak, sulama şebekesi işletmeye açıldı. DSİ tarafından gerçekleştirilen çalışma sonrasında tarım alanları su ile buluştu. Ekonomik olarak rahatlayacak olan yöre halkının kendi kendine yetecek olması ile birlikte yıllardır göç etmek zorunda kalan vatandaşların artık kendi topraklarında geçimini sağlayıp, büyükşehirlere göç etmelerinin önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Araç sayımız yine arttı
Araç sayımız yine arttı
200’e yakın işletme kapalı
200’e yakın işletme kapalı
Güzergah sıkıntılı
Güzergah sıkıntılı
Adliye mensupları veda etti
Adliye mensupları veda etti
Gaziye rozeti teslim edildi
Gaziye rozeti teslim edildi
Şekerden yatırım
Şekerden yatırım

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim