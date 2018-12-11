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Delice Sulaması sorunsuz

DEVLET Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Yerköy Delice Sulaması ile ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından Ağustos ayı içerisinde yaptığı geçici kabul sonrasında, herhangi bir sorunla karşılaşılmayınca bu kez de kesin kabul işlemini tamamladı.

Delice Sulaması sorunsuz

DEVLET Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Yerköy Delice Sulaması ile ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından Ağustos ayı içerisinde yaptığı geçici kabul sonrasında, herhangi bir sorunla karşılaşılmayınca bu kez de kesin kabul işlemini tamamladı.

11 Aralık 2018 Salı 07:00
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Delice Sulaması sorunsuz

Yerköy Delice Sulaması yapımıyla ilgili olarak DSİ Bölge Müdürlüğü teknik personeli, tesislerde incelemelerde bulundu. Projenin teknik açıdan sorunsuz olduğunun tespit edilmesi sonrasında da kesin kabulü yapıldı. Delice ırmağı üzerine basınçlı borulu sulama şebekesi yapıldı. Brüt 3 bin 410 dekar alanın sulaması planlandı. Şebeke çalışmaları kapsamında 22 bin 500 metre değişik çapta boru döşendi. 140 sanat yapısı imalatı yapılarak, sulama şebekesi işletmeye açıldı. DSİ tarafından gerçekleştirilen çalışma sonrasında tarım alanları su ile buluştu. Ekonomik olarak rahatlayacak olan yöre halkının kendi kendine yetecek olması ile birlikte yıllardır göç etmek zorunda kalan vatandaşların artık kendi topraklarında geçimini sağlayıp, büyükşehirlere göç etmelerinin önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

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