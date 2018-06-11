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Dekan veda etti

BOZOK Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Vekili görevini yürütmekte iken Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi olarak ataması gerçekleştirilen Prof. Dr. Hanife Mut’a Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından veda yemeği düzenledi.

Dekan veda etti

BOZOK Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Vekili görevini yürütmekte iken Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi olarak ataması gerçekleştirilen Prof. Dr. Hanife Mut’a Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından veda yemeği düzenledi.

11 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
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Dekan veda etti

Yemeğe Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Dilek Pandır, Bozok Üniversitesi Rektörünün eşi Beyza Karacabey ve çok sayıda kadın öğretim elemanı katıldı. Prof. Dr. Dilek Pandır, Yozgat’ta görev yaptığı süre içerisinde katkılardan dolayı Prof. Dr. Hanife Mut’a çiçek takdim ederek, yeni görevinde başarı temennilerinde bulundu.

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