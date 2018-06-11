Dekan veda etti

Yemeğe Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Dilek Pandır, Bozok Üniversitesi Rektörünün eşi Beyza Karacabey ve çok sayıda kadın öğretim elemanı katıldı. Prof. Dr. Dilek Pandır, Yozgat’ta görev yaptığı süre içerisinde katkılardan dolayı Prof. Dr. Hanife Mut’a çiçek takdim ederek, yeni görevinde başarı temennilerinde bulundu.