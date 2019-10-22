Değiştiriyor ve yozlaştırıyor

AKSARAY Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz teknoljinin hayatımızı değiştirirken değer yargılarımızı yozlaştırdığını söyledi. Beyder sohbetlerinin konuğu olan Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, Beyder’de Yozgatlı vatandaşlara hitap etti. Prof.Dr. Yılmaz, “Modern Sekülerizm ve Değer Algısı” konulu bir konferans verdi. Yılmaz, teknolojik gelişimin insan hayatında birçok değişiklik yaptığını bunun yanı sıra inançlarımızın olduğu değer yargılarımızı ise yozlaştırdığını belirtti. Değer yargılarımız ve eylemlerimiz arasında yer alan uzaklığın bu duruma neden olduğunu anlatan Yılmaz, “Bunun düzeltilebilmesi için aile kurumunun, aile kurumlarının ve toplum önderlerinin eskiden olduğu gibi tekrar koordinasyon kurması gerekir” dedi. Program sonunda Yozgatlı Eğitimci Yazar Yusuf Karakaya tarafından Süleyman Yılmaz’a plaket takdimi yapıldı. Süleyman Yılmaz ise salonda en fazla kitap okuyan dinleyici Mehmet Ali Çakır’a “Şahsiyet ve Değerler Eğitimi” adlı kitabını hediye etti.

