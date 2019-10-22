Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97324
ALTIN
279.576
DOLAR
5.8459
STERLİN
7.5962
EURO
6.5153

Değiştiriyor ve yozlaştırıyor

Değiştiriyor ve yozlaştırıyor

22 Ekim 2019 Salı 00:00
Değiştiriyor ve yozlaştırıyor

AKSARAY Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz teknoljinin hayatımızı değiştirirken değer yargılarımızı yozlaştırdığını söyledi. Beyder sohbetlerinin konuğu olan Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, Beyder’de Yozgatlı vatandaşlara hitap etti. Prof.Dr. Yılmaz, “Modern Sekülerizm ve Değer Algısı” konulu bir konferans verdi. Yılmaz, teknolojik gelişimin insan hayatında birçok değişiklik yaptığını bunun yanı sıra inançlarımızın olduğu değer yargılarımızı ise yozlaştırdığını belirtti. Değer yargılarımız ve eylemlerimiz arasında yer alan uzaklığın bu duruma neden olduğunu anlatan Yılmaz, “Bunun düzeltilebilmesi için aile kurumunun, aile kurumlarının ve toplum önderlerinin eskiden olduğu gibi tekrar koordinasyon kurması gerekir” dedi. Program sonunda Yozgatlı Eğitimci Yazar Yusuf Karakaya tarafından Süleyman Yılmaz’a plaket takdimi yapıldı. Süleyman Yılmaz ise salonda en fazla kitap okuyan dinleyici Mehmet Ali Çakır’a “Şahsiyet ve Değerler Eğitimi” adlı kitabını hediye etti.
 

Anahtar Kelimeler:
Değiştiriyor Ve Yozlaştırıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avustralya-Yozgat dostluğu
Avustralya-Yozgat dostluğu
Ovakent’te asfalt çalışması
Ovakent’te asfalt çalışması
Kaymakam inceledi
Kaymakam inceledi
Servisler denetlendi
Servisler denetlendi
Cami inşaatları incelendi
Cami inşaatları incelendi
Akülü araca kavuştu
Akülü araca kavuştu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim