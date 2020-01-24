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Değişim süresi uzatıldı

YOZGAT Valiliği, eski tip Sürücü Belgelerinin değiştirilme süresinin 2022 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

Değişim süresi uzatıldı

YOZGAT Valiliği, eski tip Sürücü Belgelerinin değiştirilme süresinin 2022 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

24 Ocak 2020 Cuma 03:01
Değişim süresi uzatıldı

Yapılan açıklamada, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin 31 Aralık 2022'ye uzatıldığı hatırlatıldı. Genel Müdürlükten, daha önce 31 Aralık 2020 olarak belirlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresine ilişkin açıklama yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, ‘1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi sürecinde vatandaşlarımızın başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmıştır’ ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
Değişim Süresi Uzatıldı
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