Değişim sürecini anlattı

Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay için Yozgat Valiliği’nde il protokolü tarafından karşılama töreni gerçekleştirildi.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Müsteşar Fuat Oktay’ı makamında ağırlayarak, Yozgat ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi sundu.

Yozgat Valisi Yurtnaç, Müsteşar Oktay’a Yozgat’ı anlatan ‘4 Mevsim Yozgat’ adlı fotoğraf albümünden oluşan kitabı hediye etti.

Müsteşar Fuat Oktay da Vali Yurtnaç’a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Daha sonra Yozgat Belediyesi’ni de ziyaret eden Fuat Oktay, Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre Kültür Merkezi’nde Yozgatlı vatandaşlar ve öğrencilere hitap etti.

Türkiye’nin son yıllarda yaptığı atılımlar ve kalkınmada çizdiği planlama hakkında katılımcılara önemli bilgiler sunan Oktay, ülkedeki değişim sürecinde de yaşanılan ve yapılanları katılımcılara anlattı. Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, konferansından ötürü Fuat Oktay’a teşekkür ederek günün anısına plaket takdiminde bulundu.