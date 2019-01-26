Değişim Sizinle Başlar projesi

Katılımcıların ‘Gelişme, gelişim, gelişim alanları, gelişimi etkileyen faktörler, kişisel gelişim nedir?’ gibi konularda bilgi düzeylerini arttırarak, kişisel gelişimleri için neler yaptıkları sorgulandı. Kişisel gelişimlerine ilişkin karar alabilme, uygulayabilme, sonuçlandırabilme becerilerini kazanan gençler kendilerini geliştirmek için daha başka neler yapabileceklerine yönelik keşifler yapıldı. Dernek Başkanı Halil Uğuz, SORGED'in kuruluş sürecini anlatarak, gençlere hayal etmekten vazgeçmemeleri gerektiğini, hedefleri uğruna her daim çabalamaları gerektiğini söyledi. Uğuz, katılımcılar ile birlikte eğitmen Psikolojik Danışman Muhammed Emin Şahin’e teşekkür etti.