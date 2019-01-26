Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101801
ALTIN
221.849
DOLAR
5.2625
STERLİN
6.9587
EURO
6.0040

Değişim Sizinle Başlar projesi

SORGUN Gençlik Derneği tarafından, ‘Değişim sizinle başlar’ projesi kapsamında, ‘Kendimi Nasıl Geliştirebilirim?’ eğitimi düzenledi.

Değişim Sizinle Başlar projesi

SORGUN Gençlik Derneği tarafından, ‘Değişim sizinle başlar’ projesi kapsamında, ‘Kendimi Nasıl Geliştirebilirim?’ eğitimi düzenledi.

26 Ocak 2019 Cumartesi 07:00
68 Okunma
Değişim Sizinle Başlar projesi

Katılımcıların ‘Gelişme, gelişim, gelişim alanları, gelişimi etkileyen faktörler, kişisel gelişim nedir?’ gibi konularda bilgi düzeylerini arttırarak, kişisel gelişimleri için neler yaptıkları sorgulandı. Kişisel gelişimlerine ilişkin karar alabilme, uygulayabilme, sonuçlandırabilme becerilerini kazanan gençler kendilerini geliştirmek için daha başka neler yapabileceklerine yönelik keşifler yapıldı. Dernek Başkanı Halil Uğuz, SORGED'in kuruluş sürecini anlatarak, gençlere hayal etmekten vazgeçmemeleri gerektiğini, hedefleri uğruna her daim çabalamaları gerektiğini söyledi. Uğuz, katılımcılar ile birlikte eğitmen Psikolojik Danışman Muhammed Emin Şahin’e teşekkür etti. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Arslan yeniden seçildi
Arslan yeniden seçildi
Büyük projeler bitirdik
Büyük projeler bitirdik
HARCANAMADI!
HARCANAMADI!
HARiTADA YOKUZ!
HARiTADA YOKUZ!
Vatandaş bilgilendirildi
Vatandaş bilgilendirildi
Tuvalet Sorunu
Tuvalet Sorunu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim