Değişiklik talebine tepki

YOZGAT Barosu ile birlikte tüm baro Başkanlarının imzaladığı ortak basın bildirisinde, Avukatlık Kanununda Barolar ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimlerini doğru bulmadıklarını belirttiler. Açıklamada, ülkemizin aylardır korona virüsü salgınıyla, ekonomik, toplumsal, siyasi sorunlarla mücadele etmekte olduğuna dikkat çekildi. ‘Özelde ise Avukat meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlar tahammül edilmez boyutlara ulaşmıştır. Ülkemizin ve mesleğimizin önceliği bu sorunların çözümüne çaba sarf etmektir. Bu nedenle Avukatlık Kanununda Barolar ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimlerini doğru bulmuyor; bu girişimlerin durdurularak, geri çekilmesini, Ülkemizin gerçek gündemlerinin çözümüne dönülmesini talep ediyoruz’ denildi. İleride, Avukatların, Baroların ihtiyacı, beklentisini karşılayacak, Avukatlık Kanunu hazırlanması aşamasında asıl muhatabın Barolar ve TBB olması gerektiği kaydedildi. ‘Türkiye Barolar Birliği nezdinde, 80 Baronun, uzmanlar ve akademisyenlerin katılımıyla bir komisyon oluşturulmalı, bu komisyonca hazırlanacak tasarı, kamuoyu ve ilgililerle paylaşılmalıdır. Doğru, adil ve hukuki olan hareket tarzı bu olmalıdır’ ifadelerine yer verildi.