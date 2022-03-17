Tarihi Askerlik Şubesi’nde, Yozgat İl Müftülüğü İl Vaizi Saliha Gülnur Uzuner tarafından kadınlara, ‘Değişen Dünyada Kadın Olmak’ konusu anlatılarak, bilgi verildi. Eski dönemlerle, şimdiki dönemi karşılaştıran Uzuner, kadınların yaşamlarındaki değişikliklerden bahsetti.
AK PARTİ KADIN KOLLARINDAN HEDİYE
AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları Başkanlığı Berat Kandili dolayısıyla kadınlara hazırlattıkları hediyeleri vererek kandillerini kutladı. •Sümeyye İlhan•
Tarihi Askerlik Şubesi’nde, Yozgat İl Müftülüğü İl Vaizi Saliha Gülnur Uzuner tarafından kadınlara, ‘Değişen Dünyada Kadın Olmak’ konusu anlatılarak, bilgi verildi. Eski dönemlerle, şimdiki dönemi karşılaştıran Uzuner, kadınların yaşamlarındaki değişikliklerden bahsetti.