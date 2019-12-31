Değişen bir şey yok!

Anadolu’nun ortasında Bozok Yaylasında bulunan Yozgat 2020 yılına da aynı şeyleri bekleyerek giriyor.

Yozgat halkı yine tamamlanamayan hizmet ve yatırımlarını beklemeye devam ediyor.

Türkiye’nin en fazla göç veren şehirleri arasında yer alan, kıt istihdam alanları ve darboğazdaki ekonomisiyle Yozgat, 2020 yılına da geçmişteki beklentileriyle girmeye hazırlanıyor.

Yozgat’ta yapımına başlanan ve yapımı planlanan projelerini beklemeyi sürdüren Yozgatlı, artık 2020 yılında hüsrana uğramak istemiyor.

Geride bıraktığımız yıllarda Yozgat’ta yapımına başlanan Hızlı Tren Projesi, Havaalanı Projesi, Diyanet Eğitim Merkezi Projesi, Adalet Eğitim Merkezi Projesi, Yeni Organize Sanayi Projesi gibi yıllardır devam eden projeler halen tamamlanamadı ve hizmete giremedi.

Öte yandan Yozgat’ın termal, turizm ve kongre kenti ilan edilmesinin üzerinden de yıllar geçmesine rağmen somut bir adım atılamadı.

Ayrıca şehir merkezine büyük paralar harcanarak inşa edilen Spor Vadisi ve Kadın Termal Aquapark projelerinin sonucu da Yozgatlılar için birer hüsran oldu.

Yozgat halkı, 2020 yılında da hızlı tren ve havaalanı gibi projelerinin yolunu gözlerken, kentte azalan nüfus ve işsizlik sorununa kalıca çözüm istiyor.

Yozgatlı, bir yıla daha büyük umut ve beklentiyle giriyor.



