Değerli taşlara ilgi devam ediyor

Yarı Değerli Taşları İşleme Atölyesi’ndeki çalışmaları görmek üzere Çorum ve Yozgat’tan ilçeye gelen akademisyenler, önce atölyedeki çalışmaları izledi, ardından da işlenen taşların sergilendiği Aydıncık Kültür Evi’nde sanata dönüşen taşlar hakkında bilgi aldı. Hitit başkenti olan Şapinova’da kazı çalışmalarını yürüten Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel, beraberindeki kazılarda görev yapan akademisyenlerle birlikte Aydıncık Kültür evini ziyaret etti. Aygül Süel’in yakın aralıklarla Kültür Evini ziyarete geldiğini belirten Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatif kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Nimet Türker, ‘’Aygül hocam doğal taşlarımızı hem görmek için hem de alışveriş yapmak için gelir. Gelirken beraberinde misafir ve öğrencilerini getirerek taşlarımızın tanıtımına da destek olur’’ dedi. Aydıncık Kültür Evi’nin diğer ziyaretçileri ise Yozgat Bozok Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen, akademisyen Emel Çenet, beraberindeki diğer öğretim görevlileri oldu. Aydıncık Kültür Evi’nde bulunan Aydıncık Kadın Girişimi Kooperatifine ait gözleme, kete ve yöresel lezzetlerle güzel bir kahvaltının ardından doğal taşların da daimi müşterisi olan Kölemen, beraberindeki öğretim görevlileriyle birlikte doğal taşlı ürünleri yakından görüp inceledi.