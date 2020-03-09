Değerli taşlara ilgi artıyor

Yozgat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilgihan Yeşilyurt, Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ile birlikte Aydıncık ilçesindeki Kültür Evi’nde bulunan Doğal Taş tanıtım ve satış bölümünü ziyaret etti. Yozgat’ın güvenliğinden sorumlu iki isim, kadınlar tarafından işlenen ürünler hakkında bilgi aldı. Bu arada, yarı değerli taşların işlenip, pazara sunulabilmesine yönelik sürekliliği sağlamak amacıyla açılan kurs da tamamlandı. Usta Öğretici Nimet Türker tarafından verilen ‘taş işleme kursunu’ tamamlayan kursiyerler belgelerini törenle aldı.