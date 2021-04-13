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Değerli taşlara ilgi artıyor

AYDINCIK ilçesinde çıkan, üretici kadınlar tarafından işlenip, takı ve süs eşyası olarak pazara sunulan yarı değerli taşlar ilgi çekmeye devam ediyor.

13 Nisan 2021 Salı 00:39
Değerli taşlara ilgi artıyor

Kayseri Ahi Evran Meslek Lisesi yöneticileri, Aydıncık ilçesine gelerek, yarı değerli taşların yapımı ve satışı konusunda bilgi edindi. Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi Başkanı Nimet Türker, Kayseri’de kurulacak atölye için taş işleme atölyesini ziyaret eden konuklarına, makinalar, yaptıkları çalışmalar, deneyimleri hakkında bilgi verdi, fikir alışverişinde bulundu. Türker, ‘’Yeni projeler ve alışverişler de ortak çalışmalar yapma konusunda görüşmelerde bulunduk. Ziyaretlerinden çok  memnun kaldıklarını dile getiren misafirlerimiz bizleri Kayseri de bulunan  okullarına davet ettiler, kendilerine çok teşekkür ediyoruz’’ dedi.

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Değerli Taşlara Ilgi Artıyor
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