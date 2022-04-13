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Değerlerle iftar

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, Kaymakamlık tarafından şehit yakınları, gazi ve gazi aileleri için iftar programı düzenlendi.

13 Nisan 2022 Çarşamba 00:05
Değerlerle iftar

Düzenlenen iftar programına Kaymakam Samet Serin, eşi Şefika Serin, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Karayakup Belediye Başkanı Ahmet Dursel Erdoğan, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl, Emniyet Müdürü Vekili Komiser Yasin Yağmur, İlçe Müftüsü Dr. Emrah Kandemir, şehit yakınları, gazi ve gazi aileleri katıldı. Masaları tek tek gezen Kaymakam Samet Serin ve eşi Şefika Serin istek ve talepleri dinledi. Serin, “Devletimiz her zaman şehit yakınları, gazi ve gazi ailelerinin yanındadır. Vatanı uğruna sağlıklı ve huzurlu bir ömür geçirmelerinin temennisinde bulunuyorum, yemeğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim, katılan tüm değerli vatandaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

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