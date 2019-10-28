Değerlerimiz konuşuldu

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Dr. Ejder Çelik, Öğretim Üyesi Dr. Recep Temel panelist olarak yer aldılar. Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, müdürlük tarafından yürütülen hizmetlerden bahsederek, dezavantajlı gruplara yönelik sürdürülen çalışmalara dönük akademik değerlendirmelerin önemine değindi. Neşeli, panelin kendileri için önemli olduğunu ve akademik çevrelerle iletişimin olumlu katkı vereceğini belirtti. Kurum çalışanları yanı sıra dezavantajlı gruplar ve üniversite öğrencilerinin katıldığı panelde, engelli, yaşlı, çocuk, kadın, şehit yakınları ve gaziler ile yoksullar, evsizler, mülteciler, savaş, terör, afet mağdurları genel bir çerçevede ele alındı.,



Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Ejder Çelik, dezavantajlı gruplar, kısıtları, yeterlikleri ve engelleri konusunda bilgiler verdi. Çelik, kişide zihinsel gelişme süreci ve değerlerin içselleştirilmesi çerçevesinde bilinmesi gereken temel kavramlar ve yanlış anlamalar konusunda değerlendirmelerde bulundu. Çelik, dezavantajlı grupların toplumun bir ürünü olduğunu vurgulayarak, olumsuzluğun temelde aileden ileri geldiğini ifade etti. Modern toplumun ürettiği dezavantajlı kadın ve buna bağlı olarak çocuğun ve toplumun etkilenişine dair düşüncelerini paylaşan Çelik, aile içi şiddetin sebeplerine dairde değerlendirmelerde bulundu. Ahlak, vicdan, sorumluluk ve sağlamlık boyutlarıyla katılımcıların dikkatini çeken temel unsurları kritik eden Çelik, dezavantajlı bir topumda ‘avantajın’ ne olduğunun da çok iyi tanımlanması gerektiğinin altını çizdi.

Aksaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, dezavantajlı gruplarda değer algısını izah ederek, değerler eğitimi konusunda düşüncelerini paylaştı. Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, anne faktörünün çocuk için çok önemli olduğunu vurguladı, annenin esaslı bir öğretmen olduğunu belirterek, entelektüel bireylerin yetişmesi için gerekli temel kavramları anlattı. Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Recep Temel ise, dezavantajlı gruplara karşı sosyal sorumluluklarımız konusunda düşüncelerini paylaşarak, farkındalık çerçevesinde değerlendirmelerde bulundu. Temel, ne tür tedbirler alınabileceğine dair 6284 sayılı kanunda bilgiler yer aldığına değinerek, dezavantajlı var ise onları o hale getirenlerinde olduğunu ifade etti. Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, panelin farklı yönleriyle ele alınan konular bakımından yeni perspektifler kazandırdığını belirterek, üniversitenin ilgili bölümlerinden öğrencilerin bu yönlü çalışmalarda daha aktif rol üstlenebilecekleri de ifade etti. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, akademik çevrelerin bakışıyla sahada uygulayıcı aktörlerin buluşmasının çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Program sonunda, panelin oldukça verimli ve faydalı bir toplantı olduğunu, katılımcıların istifade edebilecekleri nitelik ve düzeyde olduğunu vurgulayan Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli tarafından, akademisyenlere teşekkür edilerek plaket takdim edildi.

